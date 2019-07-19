На «Сибирскую братину» можно отправиться в составе туристической группы

19 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Елена Поданева

На I Межрегионального фестиваль «Сибирская братина-2019» можно будет отправиться на специальном туристическом автобусе, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Основная программа фестиваля стартует в субботу, 27 июля, с 11 часов в музее казачьей культуры и быта «Братина» (с. Кривошеино).

Автобус для туристических групп отправится на фестиваль в тот же день в 9.30 с парковки, расположенной за театром драмы. В Томск автобус выедет в 18 часов.

В программе фестиваля - реконструкции казачьих обрядов, в числе которых «Посвящение в казаки», «Обряд первых штанов и посажение на коня казачат», «Казачья свадьба», «Проводы казака на службу», «Входины в отчий дом молодой семьи».

На тематических площадках развернется выставка-ярмарка традиционных казачьих промыслов и ремесел «Казачий привоз», конкурс «Казачья стряпуха» и ярмарка национальных казачьих блюд.

На площадке «Казачий стан» пройдут конноспортивные состязания и показательные выступления наездников. На площадке «Казачья вольница» гостей ждут игры и забавы, а на «Пути казака Петлина в Китай» — летний кинотеатр.

Для гостей фестиваля будет работать дом-музей «Усадьба зажиточного казака», где представлены старинные иконы и предметы быта и ремесел сибирских казаков.

В 17 часов для участников и гостей фестиваля выступит московская фолк-группа «Партизан FM».

Завершится фестиваль по традиции казачьим обрядом «Братина».

Организаторы тура просят всех желающих принять участие в поездке записаться заблаговременно по телефонам: 8-913-847-9940, (3822) 69-69-99 («Центр экскурсий и туризма»).

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