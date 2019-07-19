Команда ТГУ заняла пятое место в «Гонке героев»

19 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Команда студентов Института военного образования ТГУ вернулась с всероссийского чемпионата «Гонка героев», где заняла 5 место, сообщает пресс-служба госуниверситета. Гражданские вузы впервые участвовали в этих соревнованиях наравне с военными образовательными организациями.

Отборочный этап «Курсантский бросок» соревнований «Гонка героев» был организован с целью повышения престижа военного образования и военной службы по указу министра обороны РФ на семи полигонах военных округов России. Команда Томского государственного университета, в которую вошли пятеро студентов ИВО, соревновалась в Новосибирске с курсантами профильных военных вузов и заняла пятое место среди 13 команд.

— Курсанты проходили полосу препятствий, протяженность которой 7 км. Вдоль нее расположено до 50 препятствий: водные преграды, стенки, канатные дороги, сетки, рвы, был перенос ящиков с боеприпасами, бег в горку и другие испытания. Успех команды зависел от времени прохождения полосы, — рассказал преподаватель учебного военного центре ТГУ, старший лейтенант Артём Игнатов.

В команду ТГУ вошли четыре радиофизика — будущие офицеры-связисты — и один студент ФФК. Все они прошли предварительный отбор в ТГУ: бег 5 км и подтягивания, из 20 желающих было отобрано шесть человек (5 в основной состав команды и один запасной).

— Эмоции незабываемые, когда держишься на морально-волевых, бежишь, стараешься не подвести команду, — поделился впечатлениями студент, мастера спорта по панкратиону Юрий Тимофеев. — Трасса была довольно интересной с разнообразными препятствиями. Например, «Элеватор»: мы залазили на подступ — метра 3–4, прыгали на тарзанку в 2-х метрах, летели, задевали колокольчик, а потом падали метров шесть в воду. Еще «Эверест»: забежать по скользкой стене до каната. Такие соревнования — возможность проверить себя, здесь главное не быстро бежать, хорошо прыгать, поднимать большой вес — нужно делать всё в комплексе и с командной. Это такая проверка на характер.

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