Вместо снесенного дома на Красноармейской в Томске появится газон и парковки

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2019 // Фото: Ru09.ru

Площадку на ул. Красноармейской, 84 благоустроят после сноса аварийного дома, сообщает пресс-служба мэрии. Дом не входил в перечень объектов ценной историко-архитектурной среды и был признан аварийным, подлежащим сносу еще в 2013 году.

«Из 8 квартир в 2019 году оставалась одна нерасселенная, в которой жильцы фактически не проживали. В этом году были выделены средства на ее изъятие, а после полного расселения дома, проведены работы по его сносу», — рассказала глава Кировского района Валентина Денисович.

На освобожденной территории за лето будет выполнено благоустройство. Здесь будет обустроен газон и появятся парковки.

Ранее сообщалось, что в этом году за счет средств областного бюджета планируется целый комплекс работ по благоустройству улицы Красноармейской.

Проект благоустройства этой территории предусматривает снос нескольких расселенных аварийных домов, не представляющих исторической ценности. На их месте будут созданы общественные пространства.

Дом до расселения. Фото 2008 года Фото: tomsk.ru09.ru

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