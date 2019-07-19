В томском аэропорту задержан ряд авиарейсов

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

19 июля в связи с погодными условиями были задержаны вылет и прибытие ряда авиарейсов.

Как следует из информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, на 3-4 часа задержаны вылеты утренних рейсов на Москву в связи с тем, что они были перенаправлены в аэропорт Новосибирска.

«Московские рейсы „Победы“, „Уральских авиалиний“ и „S7“ перенаправлены в новосибирский Толмачево. Вылет двух московских рейсов „Аэрофлота“ изначально задержался по метеоусловиям у нас», — сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта.

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