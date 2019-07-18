Контролеры изъяли добычу у нелегального шишкаря в Томском районе

Томский Обзор / Фото: 18 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Во время профилактического рейда в Зоркальцевском кедровнике (Томский район) сотрудники госконтроля задержали жителя села Тимирязевское, изъяв у него три мешка незаконно заготовленной кедровой шишки, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Мужчина занимался сбором шишки с нарушением сроков и правил сбора дикоросов: он оббивал молочные шишки с ветвей дерева, а затем складировал их в мешки для последующей продажи. Весь собранный урожай изъят, в отношении нарушителя инспекторы составили протокол об административном правонарушении и передали его на рассмотрение в суд.

Как говорится в сообщении, заготавливать кедровую шишку можно с 25 августа в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском лесничествах. С 1 сентября — на территории Александровского, Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского, Парабельского и Чаинского лесничеств.

До этих сроков для собственных нужд разрешается только сбор опавшей кедровой шишки, при этом запрещен заезд машин и техники с дорог в древостои.

За заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов с нарушением установленных сроков предусмотрены штрафные санкции (ч. 3 ст. 8.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Для отдельных граждан штраф установлен в размере от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может быть увеличена.

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