В Томске откроется выставка «Ты меня не забудешь»

18 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске с 19 июля в галерее LOCUS (пространство FLAT, ул. К.Маркса 23А) будет работать выставка Алеси Баламутиной «Ты меня не забудешь», сообщают организаторы мероприятия.

«Основной медиум проекта — армейские балаклавы, которые художница превращает в карнавальные маски. Чувства, вызванные милитаризированным аксессуаром уходят на второй план, и зарождается иная гамма эмоций. Так происходит наслоение смыслов или ловкая подмена. Объект, который изначально нёс отрицательную семантику, настораживал и пугал, становится притягательным и не вызывает неприятия. Маска — символ радости изменения и веселое отрицание тождества и однозначности», — говорится в сообщении.

Алеся считает, что балаклавы дают шанс скрыть личность. «Я» — исчезает, а единственное, что остается открытым и читаемым — глаза. Прямой зрительный контакт и провокационный нарратив надписи сливаются в символ и подчеркивают главную мысль: «Ты меня не забудешь».

Открытие состоится в 21.00. Вход на выставку свободный. Подробности в сообществе ВКонтакте.



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