Томич получил золото за «лазание на трудность»

17 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Томская федерация альпинизма

Томич Константин Пак взял «золото» на «Кубке дружбы» по скалолазанию, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

С 14 по 18 июля в Ялте проходят юбилейные 30-е Всероссийские спортивные соревнования по скалолазанию «Кубок Дружбы». В них участвуют около 300 спортсменов — представителей команд из 24 регионов России, Республики Беларусь, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины.

Томскую область на соревнованиях представляли восемь спортсменов-воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №16 города Томска и тренера Марины Луневой. В дисциплине «лазание на трудность» воспитанник спортшколы №16 Константин Пак завоевал «золото».

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