На томском заводе разработали светящийся кабель для горняков

16 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Специалисты томского завода «Сибкабель» разработали конструкцию кабеля со светоотражающим эффектом, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

В сообщении говорится, что новая конструкция будет особенно востребована в горнорудной отрасли. Светящаяся оболочка делает экскаваторный кабель более заметным в темноте, что предотвращает его механические повреждения на открытых горных работах. Другие преимущества конструкции — безопасность, надежность, длительный срок эксплуатации. Оболочка кабеля обладает повышенной износостойкостью и устойчива к разрыву.

В производстве используются отечественные материалы, по многим параметрам схожие с импортными аналогами, однако цена изделия практически в два раза ниже.

«Предприятия горнорудной отрасли — наши ключевые партнеры. Условия добычи меняются, поэтому мы постоянно совершенствуем конструкции кабелей и адаптируем их под меняющиеся требования. Открытый в 2015 году цех по производству резин, модернизация оборудования позволяют нам активно расширять ассортимент и выпускать качественные высокотехнологичные изделия», — отметил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

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