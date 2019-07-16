«Ростелеком Контакт-центр» подтвердил соответствие клиентского сервиса международным стандартам

16 июля 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Международный институт сертификации контактных центров провел сертификационный аудит в «Ростелеком Контакт-центр» по стандарту ISO 18295. Эксперты, имеющие более чем 10-летний опыт руководящей и аналитической работы в индустрии контактных центров, провели независимую проверку в бизнес-юнитах г. Кострома и Чебоксары.

Аудиторы оценивали стратегию развития, операционные процессы, процессы взаимодействия с клиентами, управление человеческими ресурсами, взаимодействие с заказчиком, управление ключевыми показателями эффективности, инфраструктуру и IT-ландшафт. В ходе проведения оценки, специалисты очно посетили площадки КЦ, изучили более 2 000 документов, провели более 30 интервью с управленческим персоналом и операторами контактного центра. По результатам проверки площадки получили сертификат соответствия ISO 18295-1:2017, подтверждающий доступность, надежность и качество предоставляемых услуг.

«Процесс сертификации позволяет нам равняться на актуальные мировые стандарты качества клиентского сервиса и оптимизировать бизнес-процессы, что в конечном итоге позволяет повысить эффективность работы контактного центра и стать надежным партнером в решении бизнес-задач наших заказчиков, — комментирует директор по продажам и развитию бизнеса «Ростелеком Контакт-центр» Александр Ерофеечев, — Процесс улучшений в работе подразделений «Ростелеком Контакт-центр» будет непрерывным. Заложенный вектор на улучшение клиентского сервиса и дальше будет в приоритетных задачах компании».



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