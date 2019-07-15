В Томской области за выходные зарегистрировано четыре лесных пожара

Томский Обзор / Фото: 15 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

За выходные дни на севере региона зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 19,9 га., сообщает пресс-служба Администрации Томской области. Класс пожарной опасности в лесах Томской области повысился до 3,4 балла из 5.

Из-за неосторожного обращения с огнем три возгорания произошли в Верхнекетском лесничестве и Кедровском лесничестве Парабельского района. Они ликвидированы в наземной зоне применения сил и средств пожаротушения.



На территории Колпашевского лесничества на площади 10 гектаров продолжает действовать лесной пожар, возникший из-за грозы.

Сотрудники авиапожарной службы патрулируют лесной фонд региона для оперативного обнаружения и локализации лесных пожаров в случае их возникновения.

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