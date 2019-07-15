Томский аквалангист погиб при погружении в затопленную штольню в Хакасии

Президент клуба аквалангистов Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) «Наяда» Михаил Журавлёв погиб при погружении в водоем Туимского провала в Хакасии, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на соцсети клуба.

«12 июля на 55-м году жизни погиб президент нашего клуба Михаил Петрович Журавлёв. Он совершал плановое погружение на 20 м, неконтролируемо ушел на большую глубину и не вышел из дайва», — говорится в сообщении.

Тело аквалангиста было обнаружено на глубине 74 м, но поднять на поверхность его не удалось.

«Причина гибели аквалангиста пока неизвестна. Повторное погружение с целью подъема тела будет совершено позже», — отмечается в сообщении клуба.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии сообщает, что погружение совершала группа из семи человек, погибший погрузился на глубину около 70 м.

По данным пресс-службы ТУСУРа, участники экспедиции, которая должна была стать первой по уровню сложности в Томской области, собирались проложить новый маршрут в затопленную штольню, взять образцы воды и грунта для экологических исследований.

Отмечается, что аквалангисты ТУСУРа изучили технику безопасности под водой со снаряжением весом 100 кг, получили опыт курсов дайверов-спасателей, составили карту рельефа Туимского провала и подготовили баллоны со смесью, которая позволит провести под водой не менее часа.

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