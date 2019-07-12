«Газпром нефть» и Эмир Кустурица проводят в Сербии VII фестиваль русской музыки Kustendorf CLASSIC

12 июля 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Ежегодное музыкальное событие, проходящее при поддержке компании, в очередной раз собирает талантливых молодых музыкантов в сербской этнодеревне Дрвенград.

С 10-го июля в течение трех дней учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Беларуси будут состязаться в мастерстве исполнения русской классической музыки в номинациях «Фортепьяно», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал». Томскую область на фестивале представляют воспитанник Детской школы искусств №1 имени А. Г. Рубинштейна Лука Белозеров (духовые инструменты) и ученик Музыкального училища им. Э. Денисова Денис Голушков.

Артистизм конкурсантов, сложность и оригинальность репертуара оценивает авторитетное жюри, в состав которого вошли ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, сербский композитор Аня Джорджевич и преподаватель Королевской консерватории Брюсселя Александр Маджар.

По сложившейся традиции центральным событием программы фестиваля Kustendorf CLASSIC становится выступления звезд мировой величины, среди которых в этом году выдающийся альтист Юрий Башмет и баритон Мариинского театра Василий Герелло.

«Фестиваль русской классической музыки – самый яркий проект нашей программы «Родные города» в Сербии. Атмосферу творческой свободы, которая царит на фестивале, формирует прежде всего сама деревня, построенная Эмиром Кустурицей. Здесь мастер создал пространство, свободное от условностей, где все равны и все талантливы. Уверен, что в этом году мы снова станем свидетелями эмоционального события, которое создаст неповторимую атмосферу музыкального праздника для всех, а молодым музыкантам даст возможность выступить на одной сцене с мировыми звездами», - отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

«Дрвенград вновь принимает самых любимых гостей – молодых музыкантов, которые только делают первые шаги в мир большого искусства. Это очень увлекательное, хотя и столь же ответственное дело – выбирать творческий путь, искать свое видение мира, которое и определяет неповторимый почерк настоящего мастера. Я очень горжусь тем, что мы помогаем талантливым ребятам из Сербии, России, Белоруссии обрести себя и очень рад, что мы делаем это вместе с нашими большими друзьями из компании «Газпром нефть», - подчеркнул Эмир Кустурица.



Музыкальный фестиваль русской музыки Kustendorf CLASSIC (до 2018 года "Большой") проводится под руководством всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы в деревне Дрвенград (Сербия) с 2013 года (другое название деревни — Мечавник). С момента основания «Газпром нефть» выступает генеральным партнером проекта и организует российский и белорусский отборочные туры. Его основной идеей является поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Сербии, а также молодых талантов из России и Беларуси.

За четыре года российское представительство в конкурсной программе Kustendorf CLASSIC выросло с 7 до 25 участников. В 2019 году в конкурсной программе впервые принимают участие молодые исполнители из Белоруссии. Отборочная комиссия возглавил заслуженный артист России пианист Юрий Розум. Для участия в конкурсной программе фестиваля были отобраны 25 молодых музыкантов из России и 4 из Беларуси, которые поехали на фестиваль в Сербию благодаря программе социальных инвестиций «Родные города». Главные награды фестиваля - Золотая, Серебряная и Бронзовая матрешки.

Именно матрешка, «сложенная» из нотных знаков – центр визуальной концепции Kustendorf CLASSIC, отражающая единство культурных ценностей двух славянских народов — России и Сербии. Примечательно, что матрешки изготовлены в Екатеринбурге – на родине уральских мастеров и хозяйки Медной горы, в регионе, где традиционным ремеслом является изготовление сувениров из камня и металла. Дрвенград находится на высоте 1600 метров над уровнем моря в горном районе Златибор (национальный парк «Мокра гора») в Сербии и представляет собой архитектурный проект Эмира Кустурицы. Этнодеревня была построена для съемок фильма режиссера «Жизнь как чудо». Улицам и зданиям деревни режиссер присвоил особые названия, связанные с известными людьми: улица Новака Джоковича, улица Марадоны, кинотеатр Стенли Кубрика, площадь Никиты Михалкова, дом Достоевского. Мощеные булыжником улочки, деревянные домики и маленькая церковь, – все это создает в Дрвенграде удивительную атмосферу атмосферу, которая в дни проведения Kustendorf Classic фестиваля гармонично дополняется классической музыкой.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Тэги/темы: