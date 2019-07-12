Глава комитета энергетики Госдумы выступает за снятие ограничений на въезд в Северск

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2019 // Фото: Википедия

Председатель комитета Госдумы РФ Павел Завальный сомневается в необходимости продолжения существования ограничений на въезд в ЗАТО Северск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Предприятие (градообразующее предприятие города — „Сибирский химический комбинат“ — прим.ред.) больше не относится к оборонному комплексу, работает в бизнесе, в рынке. Есть ли в этом (режиме — прим.ред.) необходимость? Надо под другим ключом на это посмотреть, подумать об отказе от этой закрытости. Нужна ли она? Сомневаюсь», — заявил Завальный в ходе работы «круглого стола» комитета в Томске в пятницу.

По его словам, комитет готов поддержать предложения по упрощению режима существования закрытых городов, если такие появятся.

В свою очередь председатель думы Томской области Оксана Козловская, которая ранее была против открытия города, теперь высказала обратную позицию.

«Надо посмотреть на вопрос закрытости Северска, тем более, что для нас это становится определенной проблемой. Предлагаю вообще сделать Томскую область пилотной площадкой по решению этой ситуации», — заявила Козловская в ходе заседания.

Завальный отметил после выступления Козловской, что режим закрытого города сдерживает его развитие.

Вопрос об открытии Северска периодически поднимается уже много лет, однако помимо обсуждений пока никаких действий по реальному открытию пока не было. При этом Минэкономразвития РФ выступало с инициативой об упразднении с 1 января 2016 года шести ЗАТО, в том числе крупнейшего закрытого города Северска, в котором проживает более 100 тыс. человек. Соответствующие проекты указов президента были опубликованы на сайте regulation.gov.ru. Тогда губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявлял, что открывать город преждевременно.

Администрация Северска, в свою очередь, сообщала, что снятие с города статуса ЗАТО может привести к дефициту муниципального бюджета, поскольку федеральный бюджет сможет экономить на этом до 1 млрд рублей в год.

Гендиректор градообразующего Сибирского химкомбината Сергей Точилин заявлял, что вопрос об открытии Северска целесообразно обсуждать после выполнения СХК гособоронзаказа, т.е. не ранее 2017 года.

Вместе с тем бывший гендиректор СХК Геннадий Хандорин заверял, что комбинат имеет хорошую охрану и дополнительных существенных вложений в его физзащиту не потребуется.

Тэги/темы: