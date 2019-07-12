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Томские пищевики отправили продуктовую помощь жителям Иркутской области

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Сегодня члены Томской ассоциации пищевиков («Томское пиво», «САВА», «Сибирь», «Томские мельницы») направили 18 тонн гуманитарной помощи жителям города Тайшет Иркутской области, пострадавшего в результате наводнения, сообщает пресс-служба мэрии.

Ценный груз сформирован из паллетов с бутилированной питьевой водой, муки высшего сорта, дикоросов, томатной пасты, а также варенья, джемов и т.п. Фуру для транспортировки продуктов безвозмездно предоставила компания «Томское пиво».

«Не бывает чужой беды. В одном из соседних с Томском регионов случилось стихийное бедствие — почти 100 населенных пунктов оказались в зоне наводнения. Томские пищевики поддержали инициативу мэра Ивана Кляйна о помощи сибирякам и собрали необходимые продукты с долгим сроком хранения, прежде всего, питьевую воду. В связи с тем, что скоропортящуюся продукцию мы отправить не можем, остальные предприятия ассоциации оказывают финансовую поддержку. После того, как помощь от томичей прибудет в Тайшет, ее адресно раздадут нуждающимся», — отметил исполнительный директор «Томской ассоциации пищевиков» Александр Илкос.

Томичи также приносили вещи для жителей Иркутской области в пункты сбора — более тонны вещей доставили в пункт сбора на пл. Ленина, 8, еще 400 кг — в МКЦ Томского политехнического университета. Среди пожертвованного — одежда и обувь, средства гигиены, детские игрушки, медикаменты, постельное белье.

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