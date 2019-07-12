Резидент томской ОЭЗ требует в суде с китайской компании $260 тыс. за поставку бетатронов в 2016 году

12 июля 2019 / Томский Обзор

ООО «Фотон» (резидент особой экономической зоны «Томск») подало заявление в Арбитражный суд Томской области о взыскании с китайской Dandong NDT Equipment Co, Ltd. задолженности в размере $260 тыс. за поставку оборудования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Компания обратилась в суд из-за задолженности по контракту, заключенному в сентябре 2016 года. Суд принял заявление и назначил его рассмотрение на 27 января 2020 года.

В «Фотоне» агентству «Интерфакс-Сибирь» пояснили, что речь идет о поставке двух бетатронов, за которые китайский контрагент не рассчитался.

«Сначала они (китайская компания — прим.ред.) ссылались на санкции, что не могут перевести нам средства, до сих пор не оплатили, поэтому мы обратились в суд. Неполучение валютной выручки строго наказывается российским законодательством, если мы не покажем, что предприняли все действия для ее получения, то нас ждет штраф», — пояснил собеседник агентства.

ООО «Фотон» зарегистрировано в 1991 году и занимается созданием и реализацией малогабаритных источников излучения и дефектоскопических комплексов на их основе. Покупателями дефектоскопических бетатронов являются предприятия нефтегазового сектора, крупные машиностроительные заводы, предприятия атомной промышленности, ядерные центры, строители зданий, мостов и других сооружений. Значительную долю источников излучения приобретают предприятия военно-промышленного комплекса и организации ФСБ. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания в равных долях принадлежит шести физлицам.

Dandong NDT Equipment Co, Ltd. (Даньдунская компания с ограниченной ответственностью приборов неразрушающего контроля) основана в Китае в 1988 году, занимается повышением уровня производства китайского рентгеновского оборудования.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка).

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