Томичи могут выиграть 50 тысяч рублей, сняв «Комфортную городскую среду»

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2019 // Фото: жкхизакон.рф

С 10 июля по 10 сентября жители Томска могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Комфортная городская среда». Для этого необходимо сделать фото или снять на видео любую городскую территорию, которая по мнению участника, является благоустроенной.

Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурс проводится для граждан России в трех номинациях:

лучшее фото «Комфортной городской среды»;

лучшее видео «Комфортной городской среды»;

лучший логотип «Комфортной городской среды».

На каждую номинацию участник может отправить только одну работу. Приз для победителя в одной номинации - 50 тысяч рублей.

Оценивать работы будет конкурсная комиссия, которая подведет итоге в Москве, где и состоится награждение. Дорога в обе стороны для победителей оплачивается за счет Фонда «ЖКХ И ЗАКОН».

Конкурс проводится первый раз. С его помощью организаторы хотят узнать, что понимают россияне под определением комфортной городской среды.

Подать заявку на участие можно с 10 июля по 10 сентября 2019 года через официальный сайт фонда. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве 30 сентября.

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