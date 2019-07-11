В Томске создана комиссия по расследованию причин срыва мусорной реформы

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

По поручению мэра Томска Ивана Кляйна в администрации города создана комиссия по расследованию причин того, что городские службы оказались неготовы к реализации реформы по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба мэрии.

«Очевидно, что были допущены просчеты, которые привели к тому, что своевременно не были закуплены необходимые контейнеры и техника для регионального оператора. Я создал комиссию, которая определит виновных и вынесет им наказание. Но для нас сейчас главное не это. Главное — навести порядок с вывозом ТКО», — подчеркнул мэр.

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