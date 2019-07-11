Росавиация продлила тендер на реконструкцию ВПП томского аэропорта, отклонив поступившие заявки

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) признало не соответствующими условиям торгов заявки компаний, решивших принять участие в конкурсе с ограниченным участием на реконструкцию аэропортового комплекса «Богашево» (Томск) — взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок.

Согласно данным сайт госзакупок, Росавиация продлила срок приема заявок до 22 июля, вторые части заявок будут рассмотрены 26 июля.

Изначально заявки на участие в конкурсе с начальной (максимальной) ценой контракта 2,81 млрд рублей принимались до 3 июля. В этот период заявились ОАО «Новосибирскавтодор» и ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (крупнейший в СФО застройщик, ТДСК). Однако комиссия отклонила обе заявки, поскольку они «не содержат документов, подтверждающих наличие опыта выполнения строительных работ»: обе компании представили в качестве подтверждения наличия опыта договоры, заключенные более трех лет назад.

Так, «Новосибирскавтодор» представил госконтракт на строительство и реконструкцию расположенного в Новосибирской области участка федеральной автодороги M51 Челябинск — Чита, заключенный в 2014 году. ТДСК представила заключенный в 2011 году контракт на строительство и обустройство пункта пропуска через госграницу в томском аэропорту.

Кроме дат проведения, другие условия конкурса не изменились. Так, подрядчик должен будет до 1 ноября 2022 года оснастить ВПП новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован и ряд других работ.

Аэропорт имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцем АО «Новосибирскавтодор» является Андрей Лобанов. В 2019 году компания заключила 46 контрактов на 8,33 млрд рублей на ремонт, капремонт и реконструкцию дорог в Новосибирской области.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (всего 21 компания) образует единый технологический комплекс по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК строит микро- и мегарайоны в Томской и Новосибирской областях.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат Думы Томской области Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

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