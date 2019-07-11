18+
18+

Росавиация продлила тендер на реконструкцию ВПП томского аэропорта, отклонив поступившие заявки

Томские новости, богашево аэропорт тендер взлетная полоса реконструкция Росавиация продлила тендер на реконструкцию ВПП томского аэропорта, отклонив поступившие заявки

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) признало не соответствующими условиям торгов заявки компаний, решивших принять участие в конкурсе с ограниченным участием на реконструкцию аэропортового комплекса «Богашево» (Томск) — взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок.

Согласно данным сайт госзакупок, Росавиация продлила срок приема заявок до 22 июля, вторые части заявок будут рассмотрены 26 июля.

Изначально заявки на участие в конкурсе с начальной (максимальной) ценой контракта 2,81 млрд рублей принимались до 3 июля. В этот период заявились ОАО «Новосибирскавтодор» и ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (крупнейший в СФО застройщик, ТДСК). Однако комиссия отклонила обе заявки, поскольку они «не содержат документов, подтверждающих наличие опыта выполнения строительных работ»: обе компании представили в качестве подтверждения наличия опыта договоры, заключенные более трех лет назад.

Так, «Новосибирскавтодор» представил госконтракт на строительство и реконструкцию расположенного в Новосибирской области участка федеральной автодороги M51 Челябинск — Чита, заключенный в 2014 году. ТДСК представила заключенный в 2011 году контракт на строительство и обустройство пункта пропуска через госграницу в томском аэропорту.

Кроме дат проведения, другие условия конкурса не изменились. Так, подрядчик должен будет до 1 ноября 2022 года оснастить ВПП новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован и ряд других работ.

Аэропорт имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцем АО «Новосибирскавтодор» является Андрей Лобанов. В 2019 году компания заключила 46 контрактов на 8,33 млрд рублей на ремонт, капремонт и реконструкцию дорог в Новосибирской области.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (всего 21 компания) образует единый технологический комплекс по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК строит микро- и мегарайоны в Томской и Новосибирской областях.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат Думы Томской области Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

Тэги/темы: