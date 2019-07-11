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Лесопарковые зоны Томска обработают от шелкопряда

Природа, Томские новости, шелкопряд защита от вредителей Лесопарковые зоны Томска обработают от шелкопряда

Почти 150 га лесопарковых зон Томска обработают от шелкопряда. Работы ведутся две ночи подряд, начиная со среды, сообщает пресс-служба мэрии.

Обработка проходит у хвойников на Новособорной площади, в сквере ССО, в Губернаторском квартале, напротив администрации Томска, у Речвокзала, на центральной площади пос. Светлый, бульвар по пр. Кирова, в Театральном сквере.

Позже работы будут проведены на береговом склоне реки Басандайки и в кедровнике в пос. Аникино, а также в зеленом массиве в мкр. Зеленые горки в районе ул. Дизайнеров.

Подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства с помощью ранцевых распылителей обрабатывает зеленые зоны препаратом «Лепидоцид», который не представляет опасности для людей и животных. На шелкопряда он действует следующим образом: белковый токсин в спорах разрушает стенки кишечника, блокирует синтез ферментов, парализует работу пищеварительного тракта. В последующие сутки организм ослабляется, прекращаются двигательные функции и теряется аппетит. Большие дозы средства вызывают сильное угнетение репродуктивной способности. Следующие поколения рождаются слабыми и нежизнеспособными. Препарат обладает репеллентными свойствами, отпугивая взрослых особей. Массовая гибель насекомых наступает на 2 – 5 сутки.

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