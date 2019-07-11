Лесопарковые зоны Томска обработают от шелкопряда

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Почти 150 га лесопарковых зон Томска обработают от шелкопряда. Работы ведутся две ночи подряд, начиная со среды, сообщает пресс-служба мэрии.

Обработка проходит у хвойников на Новособорной площади, в сквере ССО, в Губернаторском квартале, напротив администрации Томска, у Речвокзала, на центральной площади пос. Светлый, бульвар по пр. Кирова, в Театральном сквере.

Позже работы будут проведены на береговом склоне реки Басандайки и в кедровнике в пос. Аникино, а также в зеленом массиве в мкр. Зеленые горки в районе ул. Дизайнеров.

Подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства с помощью ранцевых распылителей обрабатывает зеленые зоны препаратом «Лепидоцид», который не представляет опасности для людей и животных. На шелкопряда он действует следующим образом: белковый токсин в спорах разрушает стенки кишечника, блокирует синтез ферментов, парализует работу пищеварительного тракта. В последующие сутки организм ослабляется, прекращаются двигательные функции и теряется аппетит. Большие дозы средства вызывают сильное угнетение репродуктивной способности. Следующие поколения рождаются слабыми и нежизнеспособными. Препарат обладает репеллентными свойствами, отпугивая взрослых особей. Массовая гибель насекомых наступает на 2 – 5 сутки.

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