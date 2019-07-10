СКР закрыл дело о злоупотреблении полномочиями в томской ОЭЗ

10 июля 2019 / Томский Обзор

Следственное управление СКР по Томской области не нашло в действиях руководства томской особой экономической зоне (ОЭЗ) признаков злоупотребления полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Дело прекратили в связи с отсутствием в действиях руководства ОЭЗ состава преступления. Между руководством ОЭЗ и подрядчиком, который выполнял работы по строительству одного из объектов, следствие усматривает наличие гражданско-правовых отношений», — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что ОЭЗ и подрядная организация пытаются разрешить разногласия в арбитраже.

Как сообщалось, весной 2018 года СКР на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в томской ОЭЗ.

По версии следствия, в 2017 году ОЭЗ заключило с томским коммерческим предприятием три договора аренды нежилых помещений общей площадью 304,6 кв. м, одно из которых — 250 кв. м, но вместо помещения площадью 250 кв. м предприятию предоставили помещения общей площадью 628,2 кв. м в строящемся здании. Вместе с тем, какие-либо соглашения об увеличении площади помещений не заключались.

Дело возбудили по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), размер ущерба составил чуть менее 2 млн рублей.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка).

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