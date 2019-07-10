Подведены итоги конкурса эскизов для фасада фермерского рынка на набережной Томи

10 июля 2019 / Фото: Предоставлено организаторами

По решению жюри, победителем стала коллаборация двух новосибирских художников gdetam и Арьи. Им удалось наиболее оригинально и подробно раскрыть конкурсную тему «Привет, Томь!», сообщают организаторы.

Сейчас художники продолжат работу над финальной версией эскиза с учетом замечаний жюри. Процесс переноса рисунка на павильон запланирован на конец июля.

Организаторы конкурса благодарят всех художников за участие. Отдельно решено отметить работу Леры Поповой (11 лет): она сможет принять участие в работе художников непосредственно на павильоне.

Павильон на набережной реки Томи — первый объект, реализуемый в рамках совместного проекта COLOR BLOCK агентства Street Vision и интернет-журнала «Томский Обзор». Инициатива направлена на благоустройство города посредством оформления общественных объектов и пространств.

Организаторы конкурса: Администрация Ленинского района, футбольная школа «Ермак», агентство Street Vision, интернет-журнал «Томский Обзор».

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