В томском МФЦ открылась консультационная площадка центра занятости

10 июля 2019 / Томский Обзор

В понедельник, 8 июля, в ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району Томска (пр. Фрунзе, 103) открылась консультационная площадка центра занятости населения, сообщают в региональном Департаменте труда.

Специалисты центра занятости проведут консультации для томичей предпенсионного возраста по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Также любой желающий может проконсультироваться по услугам и спецпрограмам службы занятости.

Консультационная площадка будет работать ежедневно с 9 по 12 июля с 13.00 до 17.00.

Напомним, что консультационные пункты также работают в городе Северске. В дальнейшем планируется сделать работу консультационной площадки в других офисах МФЦ, чтобы жители Томска смогли обратиться к специалистам и получить интересующую их информацию.

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