Самусьский судозавод изготовил для АЛРОСА 2 наливные баржи за 294 млн руб

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ) построило для АО «Судоходная компания «АЛРОСА-Лена» (принадлежит АК «АЛРОСА») две наливные баржи для светлых нефтепродуктов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Заводу в этом году исполняется 140 лет, он строит суда для России и Казахстана. Эти баржи предназначены для „АЛРОСА“, они начнут работать на реке Лена уже в этом году», — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе церемонии спуска судна на воду во вторник.

Вице-президент «АЛРОСА» Владимир Козлов отметил, что суда были построены менее чем за год, в сентябре они уже будет доставлена на место постоянной работы.

«Это уникальные проекты, они имеют двойные борта и отвечают всем требованиям безопасности и экологии», — сказал он.

Козлов уточнил, что суда будут доставлены на реку Лена по Северному морскому пути.

СССРЗ получил контракт на строительство барж в июле 2018 года. Стоимость строительства барж и доставки их в Ленск — 294 млн рублей. Баржи грузоподъемностью 2 тыс. тонн и осадкой до 2 м предназначены для эксплуатации в бассейне Лены с притоками рек Витим, Алдан, Вилюй. Срок службы барж — 25 лет.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», это первый крупный заказ Самусьскому судозаводу с 2012 года.

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь Томского района Томской области, он был основан в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности предприятия были модернизированы в конце 1980-х годов. Предприятие входит в холдинг «Сибирский центр логистики» (СЦЛ), в который также входит АО «Томская судоходная компания».

Судоходная компания «АЛРОСА-Лена» создана в 1998 году, специализируется на речных перевозках в бассейне реки Лены для нужд «АЛРОСА». По данным сайта компании, она располагает флотом общей грузоподъемностью 27,3 тыс. тонн, в том числе нефтеналивной флот — 5,22 тыс. тонн. Ежегодный объем перевозок составляет 300 тыс. тонн.

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