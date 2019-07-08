Мэрия Томска решила разместить спорткомплекс имени Сергея Белова на окраине города, объяснив это «хорошей транспортной доступностью»

Томский Обзор / Фото: 8 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Администрация Томска выбрала участок для размещения будущего Дворца спорта и зрелищ имени знаменитого баскетболиста, олимпийского чемпиона Сергея Белова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В ходе выездного совещания с участием мэра Томска Ивана Кляйна было принято решение о размещении центра в конце улицы Обручева, напротив большого жилого микрорайона.

«Мы понимали, что такой большой спортивный центр должен быть расположен в месте с хорошей транспортной доступностью, чтобы ребятишки и взрослые могли свободно добираться на занятия и на мероприятия, которые там будут проходить», — цитирует пресс-служба слова Кляйна.

По данным городской администрации, выбранная для строительства центра площадка находится вдоль большой зеленой зоны. В бюджете Томска на 2019 год предусмотрены средства для проектирования спортивного объекта.

Улица Обручева в Томске располагается на восточной окраине города, она огибает спальный микрорайон «Солнечный». Жителей улицы обслуживает шесть автобусных маршрутов.

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