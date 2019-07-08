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Мэрия Томска решила разместить спорткомплекс имени Сергея Белова на окраине города, объяснив это «хорошей транспортной доступностью»

Спорт в Томске, Томские новости, сергей белов Обручева зеленые горки Мэрия Томска решила разместить спорткомплекс имени Сергея Белова на окраине города, объяснив это «хорошей транспортной доступностью»

Администрация Томска выбрала участок для размещения будущего Дворца спорта и зрелищ имени знаменитого баскетболиста, олимпийского чемпиона Сергея Белова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В ходе выездного совещания с участием мэра Томска Ивана Кляйна было принято решение о размещении центра в конце улицы Обручева, напротив большого жилого микрорайона.

«Мы понимали, что такой большой спортивный центр должен быть расположен в месте с хорошей транспортной доступностью, чтобы ребятишки и взрослые могли свободно добираться на занятия и на мероприятия, которые там будут проходить», — цитирует пресс-служба слова Кляйна.

По данным городской администрации, выбранная для строительства центра площадка находится вдоль большой зеленой зоны. В бюджете Томска на 2019 год предусмотрены средства для проектирования спортивного объекта.

Улица Обручева в Томске располагается на восточной окраине города, она огибает спальный микрорайон «Солнечный». Жителей улицы обслуживает шесть автобусных маршрутов.

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