Двое пострадали во время пожаров в Томске

8 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В ночь на воскресенье, 7 июля, в Томске загорелись два жилых дома по ул.Иртышская, 43 и 41, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.08. Горели 2-этажный жилой дом с дощатой верандой и 1-этажное сибитовое здание с мансардным этажом.

К приезду пожарных горел деревянный дом. Возгорание удалось ликвидировать к 2.39. В результате в доме по ул.Иртышская, 43 обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, сгорел второй этаж, веранда, гараж и автомобиль. У второго дома обгорела деревянная обрешетка крыши дома и гаража. Общая площадь пожара составила 288 кв.метров. В ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники, 25 человек.

Во время пожара хозяева 2-этажного дома получили травмы. Их доставили в ожоговое отделение Томской областной клинической больницы.

Причина пожара устанавливается.





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