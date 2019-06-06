В Томске маршрутка насмерть сбила пенсионера

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 7 июня, в Томске под колеса маршрутного автобуса попал 67-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.50 на пр.Ленина, 4. По предварительным данным, в момент ДТП пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм пострадавший скончался в медучреждении.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону следственного отдела 794-711.

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