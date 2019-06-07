В Томске появятся учебно-научный центр и кафедра цифрового ТВ

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2019 // Фото: tusur.ru

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) заключили соглашения о намерениях по созданию в вузе кафедры цифрового телевидения и учебно-научного центра на базе кафедры.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, соглашения подписали ректор ТУСУРа Александр Шелупанов и руководитель производственно-технологического департамента ВГТРК Александр Афанасьев. Открытие кафедры цифрового телевидения и учебно-научного центра запланировано на осень 2019 года.

«Мы рассчитываем, что наш университет и ГТРК «Томск» станут базовым ядром, где будет проходить подготовка и профессиональная переподготовка кадров филиалов ВГТРК регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала», — прокомментировал ректор ТУСУРа Александр Шелупанов.

Подписание соглашений состоялось в рамках проведения первого Всероссийского молодёжного научно-технического конкурса разработок в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг».

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