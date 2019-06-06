На «горячей линии» томичам расскажут о трудоустройстве на предприятия Дальнего Востока

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 7 июня, с 9:00 до 18:00 томский центр занятости откроет «горячую линию» по вопросам трудоустройства на предприятия Дальнего Востока, сообщает пресс-служба департамента труда.

Специалисты предоставят информацию об открытых вакансиях, предприятиях, условиях работы и проживания на дальнем Востоке, специальных программах переезда, финансовой помощи при переезде. Телефон «горячей линии» — 8 (382 2) 46-82-48.

Горячая линия организована в рамках федерального проекта, направленного на развитие кадрового потенциала Дальнего Востока при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и дальневосточных компаний-участников (ООО «ССК Звезда», ООО «Русагро-Приморье», ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ГК «Доброфлот», ПАО «Амурский судостроительный завод» и др.).

Томская область стала одним из 13 регионов-участников пилотного проекта по трудоустройству граждан на предприятия Дальнего Востока. Проект направлен на трудоустройство в Дальневосточные регионы безработных, выпускников учебных заведений и желающих сменить место работы.

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