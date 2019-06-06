Томский студент стал преподавателем в HTML Academy

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2019 // Фото: Htmlacademy.ru

Томский студент и frontend-разработчик из компании Sibedge Евгений стал наставником на образовательной онлайн-платформе HTML Academy. На прошлой неделе он выпустил первый набор студентов-программистов.

Как сообщает региональный инновационный портал, 21-летний Евгений подал заявку на онлайн-площадке HTML Academy, прошел собеседование и валидацию, после чего приступил к образовательной работе.

Евгений все еще учится на заочном отделении ТУСУРа, при этом стал наставником для четырех студентов, которые выпустились из HTML Academy на прошлой неделе. Роль наставника заключается в том, что он делится практическим опытом, разъясняет сложные вопросы, контролирует выполнение индивидуальных заданий и поддерживает подопечных в процессе обучения.

«Студенты очень меня вдохновляют своими историями. Многие из них долго работали в других сферах, но решили сменить род деятельности. Самому взрослому моему студенту далеко за 50. Чувствую большую ответственность, ведь я должен направить их, задать ориентир, позволить увидеть мир глазами практикующего разработчика», — рассказал Евгений.

HTML Academy с 2013 года занимается онлайн-обучением веб-технологиям. Студенты академии изучают основы верстки, тонкости HTML и CSS, учатся программировать на PHP и JavaScript.

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