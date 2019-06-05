Завтра томичей ждут грозы и порывистый ветер

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 6 июня, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Днем 6 июня по области ожидаются местами сильные осадки, грозы, возможен град, порывистый ветер 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Порывы ветра рекомендуется переждать в помещении, а на улице стоит держаться подальше от шатких конструкций.

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