В Томске сносят незаконные гаражи

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

В благоустроительный сезон 2019 в Томске на ул.Ивана Черных планируют снести незаконно установленные гаражи на участке от ул.Суворова до ул.Мичурина, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что на их месте может быть размещен дополнительный участок улично-дорожной сети, который мог бы целиком или частично стать дублером Иркутского тракта.

Сейчас на ул. И. Черных в промежутке от ул. Мичурина до ул. Суворова остается около 300 гаражей, собственники которых уже приступили к добровольному сносу, который ведется по требованию районной администрации. В случае если владельцы гаражей проигнорируют требование и не уберут постройки, в июле этого года они будут снесены в принудительном порядке. Дата принудительного сноса будет объявлена за две недели через объявления на гаражах и на сайте администрации Октябрьского района.

В 2018 году ул. И. Черных на участке от ул. Беринга до ул. Лазарева уже была освобождена от незаконно установленных строений. Большая часть жителей освободили территорию в добровольном порядке, всего здесь было демонтировано около 400 гаражей. Сейчас на этом участке ведутся благоустроительные работы, дорога отсыпается грунтом и асфальтной крошкой, здесь будут обустроены дополнительные парковочные места.

Согласно планам администрации Октябрьского района в 2020 году планируется продолжить работы по сносу гаражей на участке от ул. Суворова до ул. Беринга.

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