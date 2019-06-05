В День города в Томске ограничат движение по ул.Бакунина

5 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Во время празднования Дня города, 7 июня, в Томске на три часа перекроют для движения участок ул.Бакунина, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничные мероприятия начнутся с театрализованного представления на Воскресенской горе. В связи с этим с 11.00 до 14.00 будет перекрыт участок ул.Бакунина от ул.Обруб до ул.Бакунина, 7.

Томичей просят учесть изменения и заранее продумывать маршрут.

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