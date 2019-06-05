В Томской области восстановили движение по понтонному мосту через Яю

5 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 5 июня, возобновляется движение по понтонному мосту через реку Яя, соединяющему Зырянский и Тегульдетский районы с областным центром, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Двухпонтонный мост через реку Яя был смонтирован по поручению губернатора Сергея Жвачкина в связи с потерей несущей способности конструктивных элементов существующего железобетонного моста. Движение по наплавному мосту было открыто в октябре прошлого года, а с 1 апреля 2019 года приостановлено в связи с его демонтажем на период ледохода и прохождения паводковых вод.

«Просим водителей быть предельно внимательными и соблюдать установленные средства организации дорожного движения. На участке автомобильной дороге Больше-Дорохово – Тегульдет организовано круглосуточное дежурство сотрудников Томскавтодора», — сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Движение транспортных средств с общей массой до 15 тонн осуществляется по существующему железобетонному мосту в реверсивном режиме.

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