Томский госуниверситет занял 7 место в рейтинге агентства «Интерфакс»

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский государственный университет, как и в 2018 году, занимают седьмую строчку национального рейтинга университетов, подготовленного информационным агентством «Интерфакс».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Томский политех, в свою очередь, расположился на 8 месте. Сибирский государственный медицинский университет поднялся на одну позицию и занимает 48 строчку рейтинга.

«Мы всегда внимательно следим за рейтингами университетов. Высокие места, сохранение позиций в топе лучших вузов России — это хороший шанс привлечь талантливую, умную молодежь в регион. К тому же Томская область нацелена на создание и развитие научно-образовательного центра мирового уровня, поэтому лидирующие позиции томских университетов должны стать дополнительным аргументом в конкурсном отборе регионов на право создания такого центра. Конкурс пройдет в 2020 году», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Людмила Огородова.

Международная информационная группа «Интерфакс» реализует проект Национальный рейтинг университетов с 2010 года. Цель проекта — развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов, рассматриваемых в качестве драйверов роста экономики страны.

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