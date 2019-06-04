На улицах Томска появятся 700 вазонов с цветущей петунией

Томский Обзор / Фото: 4 июня 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

Накануне в Томске вдоль проспекта Ленина на чугунных ограждениях установили около 50 вазонов с цветущей ампельной петунией. Вдоль улично-дорожной сети и на общественных пространствах Томска установят и другие конструкции вертикального озеленения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, приоритет в озеленении улиц специалисты отдают местам отдыха горожан в отдаленных микрорайонах. Так, яркие однолетние цветы украсят клумбы на городских пространствах – в парке Победы у 10-ой поликлиники, в парке им. Геннадия Ворошилова, в сквере у Речвокзала, у озера в мкр. Солнечный, в мкр. Спичфабрик, в сквере по ул. Сибирская, 104/4, по ул. Дизайнеров. Также в июне подрядчик администрации Томска продолжит обустраивать цветники в Губернаторском квартале, на площади Новособорной, в Сквере студенческих отрядов, на площади Ленина, в саду на Белом озере, у вокзала Томск-I, у магазина «1000 мелочей»

«Всего более 362 тысяч однолетних и многолетних цветов будут высажены на общественных пространствах и улицах Томска в благоустроительный сезон 2019 года. Мы расширили перечень мест, где будут высаживаться декоративные растения, включив отдаленные микрорайоны и уголки Томска. А также добавили разнообразия, как в ассортимент растений, так и в цветочный дизайн», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

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