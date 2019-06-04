Посевная в Томской области на финишную прямую

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

План по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур более чем на 90 % выполнили хозяйства семи районов Томской области: Первомайского, Кожевниковского, Зырянского, Шегарского, Молчановского, Томского и Асиновского.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, благоприятные погодные условия позволили аграриям провести полевые работы в установленные сроки. По данным областного департамента по социально-экономическому развитию села, сегодня, 3 июня, в целом по региону план посева яровых выполнен на 93,7 %. В 2018 году на 1 июня этот показатель достигал всего 54,6 %.

Параллельно аграрии готовятся к началу кормозаготовки, а также проводят работы по уходу за посевами, защите культурных растений от сорной растительности, вредителей и болезней: довсходовое боронование посевов (20,8 тыс. га), химическую прополку (2,8 тыс. га), обработку инсектицидами и подкормку растений.

В регионе продолжается посадка овощей и картофеля: посеяна морковь (100,2 %), заканчивается сев свеклы (97,8 %), ведется посадка капусты (79,1 %). Всего план по посадке овощей хозяйства и сельхозпредприятия выполнили на 83,9 %, картофеля — на 64,4 %.

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