Томская структура Росатома не участвовала в коррупционных схемах - представитель компании

3 июня 2019 / Томский Обзор

АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (ОДЦ УГР, входит в госкорпорацию «Росатом», Северск, Томская область) не имеет отношения к коррупционным схемам, о которых заявляли в ФСБ, выявлен лишь факт причинения компании материального ущерба, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу центра.

«Фактов коррупции и тем более коррупционных схем на предприятии Госкорпорации „Росатом“ ОДЦ УГР не выявлено, а присутствует факт причинения материального ущерба со стороны заказчика, при этом ОДЦ УГР является потерпевшей стороной», — заявил представитель компании.

В пресс-службе пояснили, что в июле 2016 года свердловское ООО ЭЦ «Энергобаланс» заключило договор с «Норильским никелем» на капремонт ТЭЦ-1 в Норильске, затем «Энергобаланс» за 7,6 млн рублей нанял ОДЦ УГР в качестве подрядчика для этих работ. ОДЦ УГР, в свою очередь, нанял субподрядчика из Екатеринбурга — ООО «СтройАльянс».

«В результате АО „ОДЦ УГР“ оплатило выполнение работ по договору в соответствии с условиями договора. Со стороны заказчика — ООО ЭЦ „Энергобаланс“ — все необходимые документы и акты выполненных работ подписаны. При этом заказчик рассчитался с АО „ОДЦ УГР“ частично, а 6,3 млн рублей до сих пор не выплачены», — сообщили в компании.

При этом в ноябре 2017 года ОДЦ УГР выиграл в Арбитражном суде Свердловской области спор с «Энергобалансом». Суд решил взыскать эти средства с ответчика, впоследствии в отношении него было открыто исполнительное производство.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройАльянс» зарегистрировано в Екатеринбурге, однако в 2018 году было ликвидировано вследствие банкротства. Компания принадлежала Александру Фисенко.

ООО ЭЦ «Энергобаланс» в настоящее время находится в процедуре банкротства: в октябре 2018 года в отношении него было открыто конкурсное производство.

Как сообщалось, Управление ФСБ России по Томской области обнаружило и пресекло коррупционную схему с участием подрядчика ОДЦ УГР. По данным ФСБ, ОДЦ УГР заключил с «Норильским никелем» контракт на ремонт ТЭЦ-1 в Норильске (Красноярский край). Затем ОДЦ УГР заключил договор субподряда с коммерческой организацией из Екатеринбурга и выдал ей аванс в размере 6 млн рублей.

«Вместе с тем, субподрядная организация для выполнения работ на объектах заказчика не привлекалась, в связи с чем указанный в договорах объем работ фактически не выполнен», — сообщало ведомство.

На основании этого следственное подразделение регионального УФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

АО «ОДЦ УГР» является предприятием дивизиона заключительной стадии жизненного цикла ГК «Росатом». Основным направлением его работы является вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии. В частности, предприятие занимается разработкой и внедрением технологий безопасного вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных отходов.

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