Томским полицейским пришлось стрелять по «Ниве» с подростком за рулем

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 3 июня, в Томске произошла погоня со стрельбой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение об угоне ВАЗ-21213. Полицейские ввели план «Перехват». Угнанный автомобиль был замечен в Томске. Его водитель создавал аварийную ситуацию на дороге, вилял из стороны в сторону. Требования полицейских остановиться он также не выполнил. Более того, выезжал на встречную полосу и обочины.

В результате инспектор ДПС применил табельное оружие. Сделав 2 предупредительных выстрела страж порядка открыл огонь по автомобилю. В результате ВАЗ был остановлен, водитель (не достигший возраста привлечения к административной ответственности) задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В результате происшествия никто не пострадал. Задержанный документов на право управления транспортным средством не имеет. Собранные материалы переданы в ОМВД России по Советскому району города Томска и в Комиссию по делам несовершеннолетних для проведения проверки и принятия решения.

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