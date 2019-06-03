Томская область перешла на цифровое вещание

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня утром, 3 июня, в Томской области отключили аналоговый сигнал. Теперь все трансляции федеральных телеканалов в регионе доступны только в цифровом формате, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На аналоговых частотах центрального телевидения в течение недели будет доступна лишь видеоинструкция по приему нового ТВ-формата. Консультации населения о необходимых для этого действиях также проводят операторы МФЦ по телефону 8 (382 2) 60-29-29.

Напомним, в 2019 году вся Россия в несколько этапов переходит на цифровое телевещание. Сегодня, 3 июня, это сделают 36 субъектов страны, в том числе Томская область. К этому регион готовился с 2009 года, построив и модернизировав 35 радиотелевизионных передающих станций, общая высота которых превысила 2 километра.

Эфирные трансляции 20 бесплатных цифровых телеканалов доступны почти 98 % населения Томской области, еще 2 % жителей региона могут смотреть их через спутник. Для помощи в покупке и установке этого оборудования малообеспеченным жителям территорий вне зоны охвата «цифры» из регионального бюджета губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 30 млн рублей.

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