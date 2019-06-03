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Тело пожилой женщины обнаружили томские пожарные во время ликвидации возгорания в Томске

Происшествия, Томские новости, пожар огонь сгорели загорелись пострадали Тело пожилой женщины обнаружили томские пожарные во время ликвидации возгорания в Томске

В субботу, 1 июня, в Томске загорелась квартира в пятиэтажном доме по пер.Лазо, 10а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14.38. В результате пожара на 1 этаже в комнате обгорели стол, пол, телевизор, закоптились стены. На полу пожарные обнаружили тело женщины, предположительно 60 лет.

Площадь пожара составила 3 кв.метра. Причина возгорания устанавиливается.

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