Кедровый получит 40 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство общегородской площадки

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Кедровый стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, организованного Минстроем РФ, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Проект благоустройства общегородской площадки «ЭкоКедр» в Кедровом стал одним из победителей в номинации «Малые города». Он включает строительство аллеи, обустройство зон активного и тихого отдыха, создание объектов природного маршрута. На его реализацию муниципальное образование получит из федерального бюджета 40 млн рублей.

На участие в конкурсе Томская область также выдвигала проекты благоустройства общественных пространств в Асине, Колпашеве и Стрежевом.

«Немаловажно, что участие в работе принимали сами жители Кедрового: именно они высказали пожелание, чтобы в концепцию обновленной общественной территории попали игровые и спортивные комплексы, новые тротуары, озеленение и освещение. Это тот формат, которого мы придерживаемся, реализуя в Томской области нацпроект «Жилье и городская среда»: территории должны развиваться комплексно, при этом потребности жителей должны быть на первом месте», — прокомментировал Евгений Паршуто.

Фото: Tomsk.gov.ru

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