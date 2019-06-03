Кедровый получит 40 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство общегородской площадки
Кедровый стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, организованного Минстроем РФ, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Проект благоустройства общегородской площадки «ЭкоКедр» в Кедровом стал одним из победителей в номинации «Малые города». Он включает строительство аллеи, обустройство зон активного и тихого отдыха, создание объектов природного маршрута. На его реализацию муниципальное образование получит из федерального бюджета 40 млн рублей.
На участие в конкурсе Томская область также выдвигала проекты благоустройства общественных пространств в Асине, Колпашеве и Стрежевом.
«Немаловажно, что участие в работе принимали сами жители Кедрового: именно они высказали пожелание, чтобы в концепцию обновленной общественной территории попали игровые и спортивные комплексы, новые тротуары, озеленение и освещение. Это тот формат, которого мы придерживаемся, реализуя в Томской области нацпроект «Жилье и городская среда»: территории должны развиваться комплексно, при этом потребности жителей должны быть на первом месте», — прокомментировал Евгений Паршуто.
Фото: Tomsk.gov.ru