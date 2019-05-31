18+
18+

Пять человек пострадали при столкновении встречных иномарок под Томском (ФОТО)

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались столкнулись пострадали сводка происшествий дорожная обстановка Пять человек пострадали при столкновении встречных иномарок под Томском (ФОТО)

Вчера утром, 2 июня, под Томском столкнулись встречные Opel и Chevrolet Cruze, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.25 на 84-м километре автомобильной дороги Р-255 подъезд к г. Томску. По предварительным данным, Chevrolet, двигавшийся в сторону Томска, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со второй иномаркой.

В результате ДТП водитель Chevrolet, а также водитель и три пассажира Opel госпитализированы.

Очевидцев происшествия просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

Фото: 70.мвд.рф

Тэги/темы: