Пять человек пострадали при столкновении встречных иномарок под Томском (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 2 июня, под Томском столкнулись встречные Opel и Chevrolet Cruze, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.25 на 84-м километре автомобильной дороги Р-255 подъезд к г. Томску. По предварительным данным, Chevrolet, двигавшийся в сторону Томска, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со второй иномаркой.

В результате ДТП водитель Chevrolet, а также водитель и три пассажира Opel госпитализированы.

Очевидцев происшествия просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

Фото: 70.мвд.рф

Тэги/темы: