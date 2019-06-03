Домашний матч «Томи» закончился со счетом 1:0

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 2 июня, в Томске на стадионе труд прошел ответный стыковочный матч за право сыграть в премьер-лиге в сезона 2019/20 в рамках которого «Томь» принимала ФК «Уфа», сообщается на сайте томского клуба.

Ранее, 30 июня, томская команда уже проводила стыковой матч с этим клубом в Уфе. Тогда томичи проиграли со счетом 2:0.

В Томске же хозяева поля открыли счет на 11-й минуте матча. После подачи со штрафного в исполнении Николая Калинского, Исламнур Абдулавов скинул на Алексея Гасилина и тот с близкого расстояния отправил мяч в в ворота.

В результате встреча закончилась со счетом 1:0.

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