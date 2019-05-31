Томскому аэропорту присвоили имя выдающегося россиянина

31 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томский аэропорт получит имя иркутского авиаконструктора Н.И.Камова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

Напомним, имя конструктора для томского аэропорта было выбрано по итогам голосования конкурса «Великие имена России». Авиаконструктор набрал 42% голосов (32 671), опередив космонавта Николая Рукавишникова на 1% (31 115). Знаменитого томского хирурга Андрея Савиных поддержали 16% участников голосования (12 604).

Имя томскому аэропорту выбирали более 76 тыс. человек. Всего в общенациональном проекте по присвоению имен 47 аэропортам страны приняли участие 5,5 млн человек.

Предполагается, что первой воздушной гаванью, которая проведет торжественные мероприятия в рамках проекта «Великие имена России» станет аэропорт Шереметьево.

В 2019 году пройдет второй этап проекта, предусматривающий проведение общественного конкурса на разработку дизайн-макетов экспозиций на территории аэропортов, посвященных выбранным народным голосованием соотечественникам.

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