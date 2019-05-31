В Томске сотрудника ДПС подозревают во взяточничестве
31 мая 2019 / Томский Обзор
В Томске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ДПС, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, в мае 2019 года подозреваемый получил 10 тыс. рублей за неприятие мер в отношении пьяного водителя. Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Томской области при содействии сотрудников регионального УФСБ. Теперь мужчине грозит штраф и до года лишении свобода.
Расследование уголовного дела продолжается.
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