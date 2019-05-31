В Томске сотрудника ДПС подозревают во взяточничестве

31 мая 2019 / Томский Обзор

В Томске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ДПС, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в мае 2019 года подозреваемый получил 10 тыс. рублей за неприятие мер в отношении пьяного водителя. Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Томской области при содействии сотрудников регионального УФСБ. Теперь мужчине грозит штраф и до года лишении свобода.

Расследование уголовного дела продолжается.

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