«Ростелеком» готовит юных киберзащитников в Томске

31 мая 2019 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

«Ростелеком» в конце учебного года провел урок кибербезопасности для учеников десятого класса томского лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова. Основная цель урока– воспитание осознанного отношения к ресурсам виртуальной реальности у подростков.

Специалисты филиала рассказали ребятам о том, чем сейчас живет IT-индустрия, как развиваются большие данные, искусственный интеллект, робототехника, а также разъяснили правила кибербезопасности, без которых сейчас невозможно представить себе современную жизнь. На уроке школьники дискутировали с гостями о «плюсах» и «минусах» интернета, много говорили о том, как рационально использовать время в интернете.

Ребята также разобрали термины «интернет-зависимость», «провокации в интернете», «кибербуллинг», «лайкомания», узнали об опасностях, содержащихся в виртуальной среде. Чтобы информация лучше усвоилась, представители «Ростелекома» подарили детям памятки с правилами информационной безопасности для настоящих киберзащитников.

«Социальные проекты в направлении цифрового образования занимают у нас отдельное место – мы обучаем пенсионеров компьютерной грамотности, начали проводить уроки кибербезопасности для школьников и планируем читать лекции для студентов специализированных вузов. У нас также есть опыт участия в семинарах для бизнес-сегмента, где мы рассказываем о собственных продуктах компании, которые защищают информационные активы наших клиентов», – поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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