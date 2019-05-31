Сегодня в Томске наведут порядок на 200 площадках

31 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 31 мая, во второй половине дня в Томске пройдет традиционная «санитарная» пятница, участие в которой планируют принять порядка 2, 5 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники будут наводить чистоту - собирать мусор, высаживать деревья и кустарники, обустраивать клумбы, очищать фасады зданий. На прилегающих территориях отработают коллективы учреждений социальной сферы.

В Кировском районе обрезать поросль, сгребать прошлогоднюю листву, удалять рекламные объявления будут 15 управляющих компаний вместе с жителями многоквартирных домов по ул. Красноармейская, Котовского, Усова, Кузнецова, Карташова, Елизаровых, Учебная, Киевская, пр. Кирова, в дер. Лоскутово и пос. Степановка.

На территории Ленинского района активное участие в уборке примут члены ТСЖ «Заозерный», «Буревестник», «Березовая роща» и «Каскад». Они будут наводить чистоту во дворах многоквартирных домов в пер. Заозерный и Картасный, по ул. К. Ильмера. Коллективы управляющих компаний организуют массовую уборку по ул. Профсоюзная, Пролетарская, Смирнова, 79-й Гв. Дивизии, Ферганская, К. Маркса и др.

Работу дворников и жителей «многоквартирников» в Октябрьском районе обеспечат сотрудники управляющих компаний и ТСЖ в Октябрьском районе. Подрядчики районных администраций будут трудиться в зеленых зонах, в мкр. Спичфабрика, по ул. И. Черных, Залоговая, Новостройка, Северный городок.

Ликвидировать локальную свалку по ул. Красноармейская, 45 в Советского районе сегодня планируют сотрудники компаний – подрядчиков – «ТомУслуга» и «Биоплант». Собирать мусор, ремонтировать ограждения и закрашивать надписи на домах по ул. Крылова, Елизаровых, Гагарина, Белинского, Кулагина, Енисейская, в пер. Овражный и Пионерский сегодня будут коллективы управляющих компаний и ТСЖ. Члены ТОС «Сибирский», «Фрунзенский», «Центральный» и «Рябиновый» наведут порядок по ул. Сибирская, Л. Толстого, 4-я Заречная.

Коллективы районных администраций сегодня будут наводить порядок на участках улю Кузнецова, Белинского, Советская, Вершинина, Учебная, Пушкина, Яковлева, Белозерская, пр. Кирова, на набережной реки Томи, в пер. Кустарный, вдоль пешеходной зоны и лестницы от ул. Сибирская до ул. Черноморская.

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