Томичам предлагают протестировать решения в области «интернета вещей»

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 31 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Томичи могут протестировать решения в области «интернета вещей» на основе технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) в Томске. Сеть NB-IoT МТС уже запущена в столице Томске.

Главная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M – увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков. При этом устройства практически автономны: они способны работать даже в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах бизнеса, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города. Сеть NB-IoT МТС обеспечивает быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.

Кроме того, с мая по декабрь 2019 года предприниматели Томска, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT, могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами. Для этого необходимо обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц.

«Мы видим большой потенциал в развитии решений на базе интернета вещей в Томской области. Томск всегда был нацелен на внедрение передовых технологий как в производство, так и в области инфраструктуры города, медицины и образования. Я уверена, что совместными усилиями мы сможем придать новый импульс цифровизации области и качественно повлиять на жизнь томичей», – отметила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

Запуск сети в Томской области - часть большой федеральной программы, в рамках которой МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT в крупных городах России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами.

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