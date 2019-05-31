Томские спортсмены завоевали бронзовую медаль Первенства России по волейболу

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2019 // Фото: pixabay.com

Томские спортсмены вернулись из Анапы с Первенства России по волейболу с бронзовой медалью, сообщает пресс-служба мэрии города.

Юноши 2006-2007 года рождения из команды Детской спортивной школы № 2 заняли 3 место в финале соревнований.

Всего в Первенстве России принимали участие 16 команд из разных регионов России.

Последний раз томские волейболисты восходили на пьедестал Первенства ещё в СССР.

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