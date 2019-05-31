«Ростелеком» запустил точку доступа в интернет в селе Напас Томской области

31 мая 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию новую точку доступа в интернет в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Общественный Wi-Fi появился в селе Напас Каргасокского района, где ранее широкополосный доступ в интернет отсутствовал.

В Напасе проживает 267 человек и благодаря запуску общественного Wi-Fi население может пользоваться интернетом при помощи смартфонов или планшетов бесплатно. В связи с труднодоступностью этого населенного пункта оператор организовал доступ в сеть при помощи спутниковых каналов связи.

До конца текущего года компания планирует открыть общественный Wi-Fi еще в пятнадцати населенных пунктах области – деревнях Белоусово, Борики, Березкино, Перовка, Кудринский участок, Новомихайловка, Петрово, Синий Утес, Коларово, Яр Томского района, Крутоложное, Торбеево, Калмаки, Куяново Первомайского района и деревни Эушта городского округа «Город Томск».

«Основу местной экономической жизни составляют сельское и лесное хозяйство. Благодаря появлению бесплатного интернета люди смогут развивать собственный бизнес в онлайн-пространстве, например, продавать дикоросы, делать покупки и пользоваться государственными услугами в электронном виде», – прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Узнать подробную информацию можно на сайте www.rt.ru в разделе «Универсальная услуга связи».

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